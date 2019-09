Exclusief voor abonnees Oberlin recht de rug, met dank aan peptalk Dury 30 september 2019

Zoek je een uitweg? Praten helpt. Dimitri Oberlin werd bij Zulte Waregem met de nodige adelbrieven binnengehaald, maar hij kon het nog niet volledig waarmaken. In de competitiewedstrijd tegen AA Gent startte Oberlin ook al op de bank, en in de beker tegen Duffel werd hij na 45 minuten vervangen. De Zwitserse aanvaller leek bij Essevee in alle stilte naar het achterplan te verdwijnen. Tot zaterdag: 1 minuut had hij nodig om de 2-2 tegen te touwen te trappen. Met dank aan Francky Dury, die de dagen voordien meermaals op hem heeft ingesproken. "Als je Oberlin op de bank zet, dan weet je dat je mogelijkheden hebt", aldus Dury. " Ik volg hem al 2,3 jaar van dichtbij en ik ken zijn kwaliteiten. Maar ik had de laatste tijd het gevoel dat Dimi wat meer twijfelt. Daarom heb ik deze week drie individuele gesprekken gehad met hem. Dimi is een jongen die veel kwaliteiten heeft, maar hij mag niet te veel nadenken. En ik ben de eerste om hem daarbij te helpen." Ook al waren er nog maar enkele minuten te spelen, Oberlin had geen motivatie te kort tijdens zijn invalbeurt. "Elke keer ik op het veld sta, ben ik gelukkig. Of dat nu een hele wedstrijd is of slechts twee minuten." (OPI)

