Ober ontslagen wegens te grof: "Ik ben gewoon Frans" 28 maart 2018

Wat in Frankrijk normaal gedrag is, blijkt in Canada grof en respectloos te zijn. Een Franse ober is in Vancouver ontslagen door zijn houding tegenover zijn collega's, maar de man is het er niet mee eens en is naar het Canadese hof voor de mensenrechten gestapt. "Ik ben niet grof, ik ben Frans", luidt zijn redenering. "Mijn cultuur is nu eenmaal heel direct en expressief." Zijn ex-werkgever geeft toe dat de man goed was in zijn job en dat klanten tevreden waren, maar vindt dat hij "strijdvaardig en agressief" was tegen zijn collega's. De ober zal nu voor de rechtbank moeten uitleggen welke elementen van zijn 'cultureel erfgoed' ervoor zorgen dat anderen zijn gedrag ervaren als een gebrek aan goede manieren.

