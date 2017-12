Obama waarschuwt voor gevaren sociale media 00u00 0

De gewezen Amerikaanse president Barack Obama heeft woensdag gezegd dat leiders moeten opletten met wat ze op sociale media delen. De naam Trump sprak hij niet uit, maar het was duidelijk op wie hij zijn pijlen richtte. Obama deed de uitspraak in zijn eerste interview sinds hij het Witte Huis heeft verlaten. De interviewer was de Britse Prins Harry en het gesprek paste in de kerstprogrammatie van BCC-radio. "Eén van de gevaren van internet", zei Obama, "is dat mensen er kunnen terechtkomen in een informatiecocon die hun vooroordelen bevestigt. Leiders moeten nadenken over de berichten die ze posten en over de mogelijke gevolgen daarvan."