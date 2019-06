Exclusief voor abonnees Obama's vieren Vaderdag in Avignon 18 juni 2019

00u00 0

Barack Obama is zondag gespot in de Zuid-Franse stad Avignon, waar hij samen met zijn gezin op uitstap was voor Vaderdag - een feest dat in de Verenigde Staten een week later wordt gevierd dan bij ons. De gewezen VS-president liet zich door zijn dochters Malia (20) en Sasha (18), en echtgenote Michelle trakteren op een diner in La Mirande, een restaurant dat met een Michelinster mag pronken. (GVV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis