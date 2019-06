Exclusief voor abonnees Obama's op vakantie met Bono 24 juni 2019

De familie Obama is op vakantie in Frankrijk, en daar heeft de voormalige president een oude vriend teruggezien. Barack, Michelle en hun dochters Sasha (18) en Malia (20) werden gespot in Èze, een dorpje dicht bij Nice aan de Côte d'Azur. Ze hadden er een lunchdate met U2-zanger Bono. Ook diens vrouw Ali Hewson en gitarist The Edge schoven mee aan bij La Chèvre d'Or, een tweesterrenrestaurant. Na zo'n twee uur trok het gezelschap naar het buitenverblijf van Bono: een roze villa aan het strand in datzelfde dorpje. Obama en de zanger kennen elkaar al jaren. De oud-president gebruikte ook een liedje van U2, 'City of Blinding Lights', in zijn beide verkiezingscampagnes.

