O'Sullivan nu ook officieel de beste snookerspeler ooit

Voor veel snookerfans was Ronnie O'Sullivan al de beste en ongetwijfeld de meest spectaculaire snookerspeler ooit, na het winnen van zijn zevende UK Championship zondagavond is nu ook het palmares van de Engelsman navenant. In totaal 19 majors staan daar nu op. Daarmee is 'Rocket Ronnie' recordhouder en laat hij de legendarische Schot Stephen Hendry, zijn idool, achter zich. En O'Sullivan (43) is nog lang niet uitgeblust: hij aast op in totaal 1.000 'century breaks' en op het record van 36 ranking titels, wel nog in het bezit van Hendry. Alleen het aantal wereldtitels van Hendry (7) verbreken, wordt moeilijk. Bovendien wil O'Sullivan met een achttal andere toppers een eigen alternatief circuit uit de grond stampen. (ODBS)

