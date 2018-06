O'Loughlin assistent van De Boeck bij KVK 16 juni 2018

De Noord-Ier Chris O'Loughlin (33) wordt assistent van Glen De Boeck bij KV Kortrijk, dat eerder afscheid nam van Lorenzo Staelens als T2. O'Loughlin was vorig seizoen assistent van Jonas De Roeck en eerder ook al hoofdcoach bij STVV. Hij werd in Sint-Truiden in 2013 assistent van Yannick Ferrera nadat hij eerder T2 was in Zuid-Afrika en Australië en hoofdcoach in Congo. Toen Ferrera van STVV naar Standard trok, nam de Noord-Ier over.

HLN