O jee, José 05 februari 2019

00u00 0

Een overstap naar het ijshockey mag José Mourinho vergeten. De Portugees is tijdens zijn clubloze dagen op bezoek in Balashikha, een stad nabij Moskou, voor promowerk. De ex-trainer van Manchester United mocht er de 'puck drop' verzorgen bij een plaatselijke hockeywedstrijd. Alleen gleed Mourinho ongelukkig uit toen hij zich omdraaide op de rode loper. De coach deed het voorval met een brede smile af, maar de beelden gingen meteen viraal. Het is overigens niet de eerste keer dat Mourinho de lachers op zijn hand krijgt met een smak. Vorig jaar in Wembley was een touw de boosdoener. (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN