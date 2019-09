Exclusief voor abonnees Nys wil Lions zien bevestigen, Aerts mikt op klassementen 02 september 2019

Zaterdag werd Telenet-Baloise Lions, het veldritteam van Sven Nys, voorgesteld in een grote tent op de Balenberg. "Volgende week zijn we in Eeklo aan de eerste veldrit van het jaar toe. We hebben er zin in", vertelde Toon Aerts. "Dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert er enkele crossen niet bij zullen zijn, verandert niets voor mij. Ik ga altijd voluit", vervolgde de Belgische kampioen. "Hun afwezigheid opent wel perspectieven. Ik denk dan vooral aan de klassementen. Ik zet daar dan ook vol op in." Teammanager Nys wil zijn Lions zien bevestigen. "We moeten trachten neer te zetten wat we vorig jaar presteerden. Ik denk dat ze er klaar voor zijn, want ze hebben een goede zomer achter de rug." (XC)

