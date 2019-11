Exclusief voor abonnees Nys-Telenet, de scheiding column 30 november 2019

00u00 0

Tegendraadse berichten waren het: Nys kapt met Telenet, Telenet kapt met Nys. Wie was wie beu? Mistige materie. 'Wij hebben elkaar gevonden in de scheiding', vergoelijkt Nys. De afhandeling zal dan wel dertien maanden duren. Het contract van SN-Cycling met Telenet loopt tot eind 2020. We wensen beide partijen moed en doorzetting. De blijvers onder de renners wacht een gespleten tijd: rijden in zwart-geel, vooruitzien in blauw-zwart. De kleuren van - we suggereren maar - Baloise-Trek. Alsof Aerts en Van der Haar met Van der Poel nog geen zorgen genoeg hebben. Win maar eens een koers om je handelswaarde op punt te houden.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 12 minuten 39 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over Telenet

sport

sportdiscipline

wielersport

Wereldbeker

veldrijden

Golazo