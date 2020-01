Exclusief voor abonnees Nys niet te kloppen 20 januari 2020

Thibau Nys is in de Wereldbeker bij de juniores niet de kloppen. In Nommay won hij voor de zesde keer in zes wedstrijden. Hij was al de beste geweest in Bern, Tabor, Koksijde, Namen en Heusden-Zolder. Nys is ook Belgisch en Europees kampioen en hij is aan een indrukwekkend seizoen bezig. De eindzege in de WB ontsnapt hem niet meer. Volgende week is de laatste cross in Hoogerheide. En over twee weken in Dübendorf kan daar ook een wereldtitel bij komen. Bij de vrouwen ging de zege na een spannende slotronde naar Annemarie Worst. Zij sprintte sneller dan haar landgenote Alvarado en de Amerikaanse Compton. (MG)