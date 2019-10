Exclusief voor abonnees Nys maakt zich boos over hervorming Wereldbeker 28 oktober 2019

De hervorming van de Wereldbeker veldrijden blijft de gemoederen bedaren. Gisteren ging Sven Nys, absoluut geen voorstander, in debat met Thomas Van Den Spiegel. Die heeft met Flanders Classics de 'uitbaatrechten' voor de Wereldbeker verworven bij de UCI. Volgend seizoen organiseert hij de 16 (nieuwe) Wereldbekerwedstrijden (tegenover 9 dit jaar). Vooral Nys ging erg op in de discussie. Hij vreest voor het voortbestaan van de jeugdwerking in België als de ploegen gedwongen worden om hun jonge renners 16 weekends af te staan aan de nationale federaties. "Dan rijden ze enkel nog in een nationale trui en niet meer in een merkentrui: wie gaat daar nog voor betalen?", vraagt Nys. Hij stelt zich ook de vraag waarom het zo lang duurt vooraleer er duidelijkheid is welke wedstrijden deel zullen uitmaken van de nieuwe Wereldbeker en zegt dat veel organisatoren in het onzekere leven en geen budgetten kunnen afronden. Van Den Spiegel: "De reglementen van de UCI voorzien dat de kalender na het WK, dat is dus begin februari, definitief bekend wordt gemaakt. Uiteraard zijn de gesprekken en onderhandelingen nu al volop bezig."

