Nys jr. wint (opnieuw) GP Nys sr.

15 op 18. Europees juniorenkampioen Thibau Nys zette zijn prima crossrapport van 2019-2020 extra kracht bij in eigen speeltuin. Nys jr. begon iets voor halfweg de GP van zijn pa aan een solo en rondde die af met 56 seconden voorsprong op Ward Huybs en de Nederlander Lucas Janssen. "Ik heb me kunnen uitleven", klonk het. "Door die mensenmassa rijden en luid aangemoedigd worden geeft me een kick. En vooral een enorme motivatie." De Balenberg liep inderdaad al van 's morgens vroeg vol. "Nooit zoveel volk gezien hier, op dit tijdstip van de dag", genoot vader Sven mee. "Thibau haalt acrobatentoeren uit, entertaint het volk. Da's fijn." Wat techniek en explosiviteit betreft, zit het alvast goed, volgens Thibau. "Afwachten nu hoe trainbaar ik nog ben de komende jaren en hoe groot de motor zal zijn die ik kan ontwikkelen. Maar ik kom elk jaar dichter bij mijn grote droom: een profcarrière uitbouwen." (MCA/JDK)

