Nyrstar verwacht (boze) aandeelhouders op 5 november 05 oktober 2019

Zinkgroep Nyrstar uit Balen houdt op 5 november in Antwerpen een gewone en buitengewone algemene vergadering. Nyrstar heeft zelf maar 2% in handen van de Nyrstar Group, de rest is in handen van Trafigura, dat de zinkproducent uit Balen eerder dit jaar van de ondergang redde. De manier waarop en het feit dat de vroegere, kleine aandeelhouder van Nyrstar met quasi lege handen achterbleef, zorgde voor veel ongenoegen, processen en vragen. Die vragen zullen er ook 5 november zijn. Want dan moeten de aandeelhouders ook het remuneratieverslag goedkeuren, met daarin de premies die zes toplui kregen, als 'dank' voor hun aanblijven tijdens de redding van het concern.

