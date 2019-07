Exclusief voor abonnees Nyrstar tekent derdenverzet aan 16 juli 2019

00u00 0

Zinksmelter Nyrstar tekent derdenverzet aan tegen de beslissing van de ondernemingsrechtbank die het bedrijf verplicht heeft om een aantal documenten over zijn financiële reorganisatie aan zijn aandeelhouders ter beschikking te stellen. In afwachting daarvan mochten die niet stemmen over het jaarverslag van hun onderneming.