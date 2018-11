Nyrstar opnieuw onder vuur 07 november 2018

Zinkverwerker Nyrstar gaat 100 van de 700 jobs schrappen in zijn fabriek in het Australische Port Pirie. Dat hebben de vakbonden gemeld. Het Port Pirie-project is van levensbelang voor Nyrstar. Een oude loodfabriek wordt er omgevormd tot een recyclagefabriek, en die moet de komende jaren broodnodige kasstromen opleveren. De groep kreunt onder een hoge schuldenberg. Volgens vakblad 'Metal Bulletin' waren "de financiële problemen bij een grote Europese smelter" één van de belangrijkste thema's op een sectorconferentie vorige week in China. Het blad vermoedt dat mijnbouwers die zink leveren aan Nyrstar op voorhand willen betaald worden. Dat dreigt de penibele toestand van Nyrstar nog te verergeren en leidde gisteren tot een nieuwe koersval (-6,28%) op de Brusselse beurs. Nyrstar is nog amper 1,51 euro waard. De zinkverwerker noemt de geruchten "pure speculatie".

