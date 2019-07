Exclusief voor abonnees Nyrstar hoest extra informatie op 02 juli 2019

00u00 0

Na een tumultueuze jaarvergadering en het vertrek van CEO Hilmar Rode heeft de geplaagde zinkverwerker Nyrstar extra documenten op zijn website geplaatst. Een Brusselse rechter had meer transparantie opgelegd na een procedure in kortgeding door enkele aandeelhouders. Wie de aandeelhoudersvergadering miste, kan nu alle mondelinge vragen en antwoorden online nakijken. Ook staat er meer uitleg over de manier waarop hoofdaandeelhouder Trafigura de macht grijpt. Na een schuldherschikking zal de grondstoffentrader uit Nederland niet langer 24, maar 98% van Nyrstar in handen hebben.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis