Nyrstar-beleggers schrikken van dreigende verwatering 27 februari 2019

Op de beurs van Brussel verspeelde Nyrstar gisteren ruim 18% (tot 0,56 euro). Beleggers reageerden geschrokken op het bericht dat hun huidige stukken fors dreigen te verwateren. Bij Nyrstar zijn de onderhandelingen immers gestart over de geplande schuldherschikking. Referentie-aandeelhouder Trafigura dringt aan dat meer dan 80% van de obligaties, goed voor 955 miljoen euro, zouden omgezet worden in aandelen - in ruil voor nieuwe investeringen in de zinkverwerker, zo meldt Bloomberg. Dergelijke herschikking dreigt de aandeelhouders op te zadelen met een gigantische verwatering.

