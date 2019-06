Exclusief voor abonnees Nygren duurste 17-jarige ooit in België 19 juni 2019

Racing Genk heeft de Zweedse tienersensatie Benjamin Nygren binnengehaald. De winger van Göteborg wordt morgen of vrijdag in België verwacht voor zijn medische tests, volgende week start hij aan de voorbereiding bij de landskampioen. De 17-jarige Zweed - hij wordt 18 in juli - kost Genk initieel 3,7 miljoen euro. Al kan dat bedrag door een aantal bonusconstructies nog oplopen tot 4,7 miljoen. Daarmee wordt Nygren de duurste 17-jarige ooit die naar de Jupiler Pro League komt. In het lijstje van duurste tieners gaat alleen Aleksandar Mitrovic hem voor, die in 2013 op 18-jarige leeftijd van Partizan Belgrado naar Anderlecht kwam voor 5 miljoen euro. Twee seizoenen later verkocht Anderlecht hem voor meer dan het driedubbele (18,5 miljoen) aan Newcastle. (KDZ)

