Exclusief voor abonnees Nut van camera's 16 september 2019

00u00 0

Toen we op zaterdagmiddag tussen 14 en 14.30 uur uit de C&A op de Antwerpse Meir kwamen, was tot onze verbazing mijn fiets verdwenen die ik slotvast had geparkeerd aan de ingang. We zijn onmiddellijk aangifte gaan doen op het politiekantoor van de Oudaan. Alhoewel de Meir vol camera's hangt, was het niet mogelijk om na te zien of er beelden waren van de diefstal. "U kan het best checken of uw fiets niet wordt aangeboden op tweedehandssites", klonk het.

Ik denk dat ik wél in beeld was gekomen, indien ik de dief op heterdaad had kunnen betrappen.

Sybille Claryse

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis