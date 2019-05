Exclusief voor abonnees Nummers 1 en 2 vallen over de finish 31 mei 2019

00u00 0

'Een vliegende start' kenden we al, in Laarne toonden de tweedejaarsnieuwelingen nu ook 'de vallende finish'. Tijdens de finale van het Vlaams kampioenschap kwamen West-Vlaams kampioen Jelle Harteel en Oost-Vlaams kampioen Joes Oosterlinck spectaculair ten val, pál op de eindmeet. Het goud was voor Oosterlinck, het zilver voor Harteel, die afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis