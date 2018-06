Nummerplaat verloren bij ongeval met vluchtmisdrijf 09 juni 2018

Een automobiliste is gisteren rond 15.30 uur gewond geraakt na een ongeval met vluchtmisdrijf in de Banneuxstraat in Hasselt. Het slachtoffer is de uitbaatster van krantenwinkel 't Pennedoosje. Ze kwam uit de Lod Lavkistraat, maar een andere bestuurder verleende geen voorrang van rechts en knalde tegen haar wagen. De klap was zo hevig dat de auto rond zijn as slingerde. Getuigen zagen hoe de bestuurder van de BMW even verward stilstond, maar vervolgens wegscheurde. Aan de rotonde draaide hij de Kiewitstraat in richting Kiewit.

