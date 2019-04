Exclusief voor abonnees Nummerplaat kwijt 16 april 2019

00u00 0

Ik heb sinds 2015 een gepersonaliseerde nummerplaat waarvoor ik toen 2.000 euro heb betaald. Toen ik mijn wagen verkocht, zei de verzekering dat ik de nummerplaat bij hen in bewaring kon geven tot ik een nieuwe wagen kocht. Dat deed ik twee weken geleden. Ik wou hem inschrijven op mijn gepersonaliseerde nummerplaat. Nu blijkt dat die geschrapt is. De plaat moest binnen de vijf maanden terug ingeschreven zijn om geldig te blijven. Deze termijn geldt ook voor gewone nummerplaten, maar je verwacht dat je plaat langer mee kan als je er zoveel voor betaalt. Noch de verzekering noch de garage was daarvan op de hoogte. Pure geldklopperij vind ik dit.

Wesley De Bakker

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen