Nummer én record Nys beet

Daags na zijn overwinning in Middelkerke heeft Mathieu van der Poel (23) gisteren in de Vestingcross in Hulst zijn dertigste zege van het seizoen behaald. Daarmee evenaart de Nederlander het record van Sven Nys uit 2007. Van der Poel pakte wederom uit met zijn handelsmerk: razendsnel van start gaan. Enkel broer David kon z'n spoor volgen, tot ronde twee. Nadien soleerde een ontketende Europese kampioen naar de zege. Hij vierde met een bordje waarop in het groot het getal 30 stond. Na een sterke remonte legde Laurens Sweeck beslag op de tweede plek, Tom Meeusen mocht als derde mee op het podium staan. Met nog twee crossen voor de boeg (Waregem en Oostmalle) kan Van der Poel het record van Liboton evenaren, die in 1983-1984 32 keer het zegegebaar mocht maken. (XC)

