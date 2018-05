Nummer drie van Vaticaan wordt vervolgd voor misbruik 02 mei 2018

De Australische kardinaal George Pell (76), de nummer drie van het Vaticaan, zal terecht moeten staan voor meerdere aanklachten in verband met seksueel misbruik. Dat heeft een rechter in Melbourne beslist. Hij zou zich als jonge priester en later ook als aartsbisschop aan jongens zou hebben vergrepen. Sommige feiten dateren al van tientallen jaren geleden, maar de rechter vond toch dat er genoeg bewijzen waren om Pell terecht te laten staan. Het exacte aantal klachten werd niet bekendgemaakt. Pell is sinds juli vrij op borg in Australië en mag het land niet verlaten. Hij verblijft in een seminarie in Homebush, een buitenwijk van Sydney.