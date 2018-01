Nummer 97 - Redden wat er te redden valt 00u00 0

Deze studenten hadden zich hun examenperiode anders voorgesteld. Onder begeleiding van de rampencoördinator en beschermd door een geïmproviseerd afdak mogen de huurders even binnen in het studentenhuis. Dat liep geen structurele schade op, maar er zijn geen nutsvoorzieningen meer. Ten laatste maandag kunnen de studenten er terug in.

HLN