Nummer 400 14 januari 2019

00u00 0

FC Barcelona blijft autoritair leider in la Liga. Binnen het uur werd Eibar uitgeteld: twee van Suárez, eentje van Messi (op foto met Jordi Alba). Het was Messi's 17de goal al in de competitie, maar vooral zijn 400ste in de Primera División (in 435 competitiematchen). Thomas Vermaelen, sinds vrijdag weer voluit aan het trainen na een maand out door een kuitblessure, zat nog niet in de selectie

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN