Nummer 14 voor lucky loser Flipkens 26 augustus 2019

Kirsten Flipkens (WTA 109), die voor het eerst sinds 2012 nog eens langs de kwalificaties moest passeren op een grandslamtoernooi, verloor in de laatste plaatsingsronde van dubbelpartner Larsson. Ze was wel bij de zes hoogstgeplaatste speelsters onder wie er vier lucky losers geloot werden. Flipkens kwam evenwel als nummer vijf uit de trommel. Gisteren was er beter nieuws, toen Mona Barthel zich terugtrok. Zo kan (32) Flipkens alsnog aantreden op de hoofdtabel van haar veertiende US Open. Morgen begint ze eraan tegen Lesia Tsurenko (WTA 40). (FDW)