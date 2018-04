Nummer 11 voor Nadal 23 april 2018

00u00 0

Elfde titel voor Rafael Nadal in Monte Carlo, een record in het professionele tijdperk. Zijn 31ste Masters Series-zege ook en daarmee is hij alleen leider, vóór Djokovic (30) en Federer (27).

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN