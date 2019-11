Exclusief voor abonnees Nummer 100 in mineur voor Mbokani 04 november 2019

Feestje in mineur voor Dieumerci Mbokani: twaalf jaar, zes maanden en vier dagen na zijn eerste competitiegoal in België - de 0-5 in Roeselare-Anderlecht op 29 april 2007 op de 31ste speeldag van het seizoen 2006-2007 - kopte hij zijn honderdste doelpunt in eerste klasse binnen. Maar de 0-1 hield niet stand. Een overzicht van hoe, voor wie en tegen wie Dieu allemaal raak trof de voorbije 4.570 dagen. (JSE)

