Nummer 100 en 101 voor Van der Poel "De echte topvorm heb ik niet meer" DVV-TROFEE BRUSSEL 07 januari 2019

In Gullegem stond de taart ter gelegenheid van zijn 100ste profzege al voor de wedstrijd klaar en ook aan de universiteitscampus van de VUB moest je geen eeuwigheid studeren om een nieuwe zege van Mathieu van der Poel (23) te voorspellen. De Nederlander reed opnieuw van start tot finish aan de leiding. "Voor de cross had ik acht seconden in het klassement, dus ik was voorbereid om een uur lang gas te geven. Toch ben ik niet helemaal tevreden. Er zaten hier en daar nog foutjes in, al is het natuurlijk nooit makkelijk om een nieuw en technisch parcours meteen onder de knie te krijgen."

