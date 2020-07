Exclusief voor abonnees Nultolerantie voor alcohol achter het stuur komt er niet 15 juli 2020

Er komt voorlopig geen nultolerantie voor alcohol achter het stuur. Het wetsvoorstel van sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke haalde het niet in de commissie Mobiliteit van het federaal parlement. De Vlaamse socialisten en de Ecolo-Groenfractie dienden het voorstel samen in, maar ze vonden geen medestanders. Andere partijen zien meer heil in het verhogen van de pakkans.

