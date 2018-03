Nu zelfs al kamperen voor plaats op wachtlijst school 03 maart 2018

Ouders blijven kamperen voor de schoolpoorten om hun kinderen in te schrijven op een school. Na Wemmel, Grimbergen en Vilvoorde eerder deze week, slapen nu ook ouders uit Hasselt, Zaventem en Nossegem voor de schoolpoort. In die laatste gemeente zijn er zelfs ouders bij die kamperen voor een plaats op de wachtlijst. In Hasselt trotseren dertien ouders de vrieskou om hun autistische kinderen in te schrijven aan Kindsheid Jesu. De inschrijvingen beginnen maandag.