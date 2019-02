Nu weer 10.000 klimaatbetogers in Gent 25 februari 2019

Het klimaatprotest blijft aanhouden. Gisteren was Gent aan de beurt. Minstens 10.000 mensen - onder wie veel jonge gezinnen, studenten en jeugdbewegingen - stapten mee in de mars van Greenpeace en eisten een ambitieuzer klimaatbeleid. Ook een 20-tal organisaties, waaronder Natuurpunt en het Gents Milieufront, sloten aan. 'Klimaatmeisjes' Anuna De Wever en Kyra Gantois ontbraken evenmin. "We gaan door tot de verkiezingen in mei", zei Anuna na afloop. "Daarna bekijken we de beloftes. Als de politici ons niet au sérieux nemen, herbeginnen we gewoon." (DVL)

HLN