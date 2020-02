Exclusief voor abonnees Nu valt ook Coucke uit 08 februari 2020

De doelmannen lijken wel behekst in Genk. Na Vukovic en Vandevoordt is nu ook Gaëtan Coucke uitgevallen, hij sukkelt met een liesblessure. "We hopen dat we hem enkel dit weekend moeten missen", zei trainer Hannes Wolf. Vukovic (kruisbandletsel) en Vandevoordt (elleboogoperatie) zijn lange tijd buiten strijd. Thomas Didillon staat zondag tegen Antwerp, net als vorig weekend tegen Charleroi, in doel. De 16-jarige Tobe Leysen is de nummer twee. (KDZ)