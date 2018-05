Nu uitzoeken welke agent Mawda doodschoot Peuter (2) die stierf tijdens achtervolging overleden door kogel in wang Stephanie Romans

19 mei 2018

00u00 0 De Krant Het Iraaks-Koerdische meisje Mawda (2) dat woensdagnacht overleed tijdens een politieachtervolging op mensensmokkelaars in Bergen, is omgekomen door een schot in de wang. Het is zo goed als zeker dat het om een verdwaalde politiekogel gaat.

Donderdagochtend, uren nadat de tweejarige Mawda in het hospitaal was overleden na een wilde politieachtervolging op de E42, was het parket van Bergen formeel: "Het meisje kwam niet om het leven door een politiekogel. Dat is uitgesloten."

Gisteren moest parketwoordvoerder Frédéric Bariseau die woorden alweer terugnemen. Uit de autopsie blijkt dat Mawda in haar wang geraakt is door een kogel én dat die kogel haar overlijden heeft veroorzaakt.

Bariseau geeft toe dat zijn eerste informatie niet klopte. "Volgens de spoedartsen had het meisje enkel een schedeltrauma opgelopen. De artsen hadden de kogel niet gezien", zegt Bariseau. Mogelijk misten de spoedartsen de kogelwond omdat Mawda's gezicht opgezwollen en bebloed was. Pas donderdagavond bij de autopsie kwam de kogel tevoorschijn.

