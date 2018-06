Nu selectie Duitsers gelekt? Na 'Matrasgate' 02 juni 2018

Ook in Duitsland zitten ze met een soort 'Matrasgate', zij het zonder matrassen. Een overijverige medewerker van de Duitse voetbalbond zou de definitieve selectie van de Mannschaft te vroeg gelost hebben. De website van de bond lanceerde gisteren een poster met 23 namen. De persverantwoordelijke probeerde, net zoals bij ons, de schade te herstellen en alle speculaties de kop in te drukken. "De selectie die op de website stond, is niet definitief. Het is zoals bij een Panini-album. Ook zij kennen de ploeg niet op voorhand."

