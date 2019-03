Nu ook zwart geschminkte vrouwen in opspraak 09 maart 2019

Aalst Carnaval zit er al eventjes op, maar de jongste editie blijft voor ophef zorgen. Na de heisa rond de karikaturale voorstelling van Joden op de praalwagen van De Vismooil'n, wordt er nu op Twitter hevig gediscussieerd over een foto die een stewardess van TUI fly online zette. Daarop is te zien hoe zij en drie vriendinnen zich voor de stoet verkleed hebben als Afrikaanse vrouwen, inclusief zwarte make-up en op het hoofd gedragen kom. Meteen werd om het ontslag van de stewardess geroepen, maar daar gaat de luchtvaartmaatschappij niet op in. TUI fly heeft zich wel voor de tweet van de werkneemster geëxcuseerd en zegt "elke vorm van discriminatie" te veroordelen.