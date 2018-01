Nu ook yoghurt met visserijsmaak 00u00 0

Dankzij Google Translate

Dat 'Google Translate' niet altijd de betrouwbaarste vertaalhulp is, ondervindt nu ook één van de grootste zuivelproducenten ter wereld, Lactalis. Hun yoghurt van La Laitière met perziksmaak kreeg plots een ... visgeurtje. De Franse reclameafdeling vertaalde het Franse woord voor perzik -'pêche' - naar 'visserij'. Het opschrift stelt nu 'yoghurt op een bedje van visserij'. Woordvoerder Simon Deryck lacht groen: "Dit opschrift vind je gelukkig enkel in Frankrijk. In België is het nooit verkocht via ons." Hoe die fout erin sloop? "We ontwikkelen vaak eenzelfde product voor de Franse en Belgische markt. De Franse collega's stelden deze verpakking op, waarschijnlijk via Google Translate, maar zonder ons te consulteren." Voor liefhebbers van vissige yoghurt: via www.monpanierlaitier.fr heb je voor 2 euro vier potjes van 125 gram. (KDM)

