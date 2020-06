Exclusief voor abonnees Nu ook virusuitbraak in Duitse kalkoenslachterij 25 juni 2020

In Duitsland worden 1.100 medewerkers van een kalkoenslachterij in de deelstaat Nedersaksen op Covid-19 getest nadat het virus bij 23 van hen vastgesteld werd. Er zijn ook al 150 mensen getest die in contact zijn geweest met de besmette medewerkers. De uitbraak in de slachterij in Wildeshausen volgt kort op die bij een vleesverwerkend bedrijf in de aangrenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar is het virus aangetoond bij zeker 1.500 van de 6.000 medewerkers. Dat bracht de autoriteiten ertoe om de regio opnieuw in lockdown te laten gaan.

