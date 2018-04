Nu ook Verschueren kritisch richting Van Holsbeeck 25 april 2018

Herman Van Holsbeeck lijkt wel de pispaal van Anderlecht. Na Marc Coucke heeft nu ook oud-manager Michel Verschueren via Twitter kritiek geuit op de ontslagen sportief directeur. "Ik heb beloofd over Herman niet te spreken, ondanks het feit dat hij mij in alles 14 jaar heeft vermeden", postte 'Mister Michel'. "Ik weet zelfs niet waarom en ik ben toch niet dom." Eerder gaf Verschueren aan dat de steken van Coucke richting Van Holsbeeck terecht waren: "Want de wintermercato heeft ons niets goeds opgeleverd." Van Holsbeeck wenste wederom niet te reageren. Dat zal hij zeker niet doen voor zijn ontslag bij de recordkampioen juridisch afgehandeld is. (PJC)