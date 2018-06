Nu ook uitvaartplan voor dieren 06 juni 2018

Je overleden huisdier laten ophalen, cremeren en de urne thuisgeleverd krijgen, inclusief pootafdruk, haarplukje en foto's van het afscheid. Een dierencrematorium uit Sint-Truiden denkt het gat in de markt gevonden te hebben met een 'dierenuitvaartplan'. Prijs: vanaf 36 euro per jaar. "Een dierencrematie is voor veel mensen niet evident", zegt Joyce Boden van Amicitia. "Bij ziekte of ouderdom lopen de kosten voor dierenarts, medicijnen en operaties vaak hoog op. Dan is het lastig om het beestje ook nog een waardig afscheid te geven, want een crematie kost al snel honderden euro's - zonder urne. Vandaar ons uitvaartplan." (MMM)