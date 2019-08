Exclusief voor abonnees Nu ook Thorgan Hazard out voor Duivels 28 augustus 2019

Wéér een afzegger erbij. Borussia Dortmund heeft gecommuniceerd dat Thorgan Hazard (26) een paar weken buiten strijd is. Hij heeft een ribblessure, waardoor hij zijn statistieken bij de Rode Duivels dus niet zal kunnen opkrikken. In deze EK-kwalificatiecampagne was Hazard telkens basisspeler.