Nu ook T-shirt dat Brabançonne zingt 18 mei 2018

00u00 0

Een T-shirt dat onze Duivels recht naar de WK-finale zingt? Het bestaat. Modeketen JBC lanceert het unieke kledingstuk voor kinderen. Dat laat de Brabançonne weerklinken wanneer de hand fier op de borst wordt gelegd. Hoe het werkt? Onder de vlag op het shirt zit een chip die met één druk het volkslied afspeelt. Wie het truitje draagt - in beide landstalen te verkrijgen - kan dus luidkeels meezingen. Iedereen die tussen 28 mei en 3 juni in een JBC-filiaal voor 50 euro of meer koopt, krijgt het muzikale truitje er gratis bij. (JV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN