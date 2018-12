Nu ook slachthuis in Hasselt in opspraak na dierenmishandeling 15 december 2018

00u00

Het slachthuis VanDrie België in Hasselt is in opspraak gekomen nadat Animal Rights er beelden kon maken van dieren die mishandeld worden. Zo worden koeien geslagen, geëlektrocuteerd en bij de oren getrokken. Het bedrijf ontkende aanvankelijk, maar gaf later ernstige inbreuken toe. "We zijn met een intern onderzoek gestart en veroordelen de feiten", klinkt het bij de directie. Animal Rights ging undercover en deelde de schokkende beelden. "De dieren worden geschopt, bewerkt met een elektrische veedrijver op het hoofd, het lichaam en tegen de anus", zegt Els Van Campenhout van Animal Rights. "Ze worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen." Ook worden de dieren herhaaldelijk beschoten met een pneumatisch pensschiettoestel in plaats van één keer om hen te bedwelmen. Momenteel gebeurt de inspectie grotendeels door het federaal Voedselagentschap, maar dat controleert volgens Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) eerder met het oog op de volksgezondheid dan op het dierenwelzijn. "De beelden worden op dit moment onderzocht, maar dit bewijst dat de federale controle door het FAVV niet volstaat", besluit de minister. (MMM)

