Nu ook roze chocolade in de winkel: wat vindt topchocolatier ervan? BHT

01 maart 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving, belga 0 De Krant Op twee plaatsen in België, Gent en Ukkel, is een nieuw soort chocolade voorgesteld: 'Ruby'. De chocolade is rooskleurig en dat is de natuurlijke kleur, zonder toevoeging van kleurstoffen. Ruby is een product van de Belgisch-Zwitserse chocoladefabrikant Callebaut.

Chocolade in alle geuren en kleuren, dat kennen we al langer dan vandaag, maar een nieuwe soort zuivere chocolade, met een andere kleur en smaak, dat is nieuw. "Wat je ziet en proeft komt uit de cacaoboon", legt Frederic Janssens, brand manager bij Callebaut uit. "Er is geen toevoeging van kleurstof, ook niet van fruitsmaken. De natuurlijke smaak is fruitig, met frisse zuren, zonder de klassieke bitterheid van cacao."

De Ruby-chocolade is ontwikkeld in het R&D-centrum van Callebaut in Wieze, Lebbeke. Er ging een lang productieproces aan vooraf. In Azië werd het product al eerder gelanceerd, verwerkt in een Kitkat-reep. Als zuiver product voor artisanale chocolatiers is het nu een wereldprimeur.

Niet goedkoop

Bij chocolatier Marijn Coertjens in Gent stond om 10u 's ochtends, net voor de deuren opengingen, een dertigtal mensen te wachten op de lancering. Coertjens: "Ik ben heel fier dat dit in mijn zaak gebeurt. Dit is fantastisch, heel de wereld kijkt naar ons. Ik kreeg al berichten uit Hong Kong."

Goedkoop is 'de vierde chocoladesoort' niet. Voor een tablet van 70 gram betaal je 8 euro. "De nieuwste iPhone kost ook meer dan een oudere versie", merkt Coertjens fijntjes op.

Wat vindt een topchocolatier van 'roze' chocolade?

"Het lijkt een beetje op witte chocolade", zegt chocolatier Dominique Persoone uit Brugge, die al even kon proeven. "Ik vind de smaak niet verkeerd, maar ben er ook niet dol op." De zogenaamde rubychocolade van Barry Callebaut heeft een bessensmaak. Maar er zitten geen bessen in, smaak- en kleurstoffen evenmin. Persoone gaat er in zijn zaak niet mee werken, zegt hij. "Het lijkt mij meer een variant voor mensen die houden van witte chocolade, maar toch een speciaal smaakje willen. Ik heb overigens zelf ook een soort roze chocolade in mijn gamma, maar dan met witte chocolade, poeder van rode bessen en yoghurt. Het doet me er een beetje aan denken."

Er is dus nog een beetje werk aan de winkel en het blijft heel erg afwachten of de roze chocolade op termijn evenwaardig zal zijn aan de zwarte, melkchocolade of witte variant. Het is overigens 80 jaar geleden -sinds de lancering van witte chocolade - dat er een nieuwe variant op de markt komt. Er is tien jaar aan gewerkt door Barry Callebaut in het labo in Wieze, bij Aalst.