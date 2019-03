Nu ook pornocollectie van Michael Jackson opgedoken 15 maart 2019

00u00 0

Na de release van de documentaire 'Leaving Neverland' zijn nu ook schokkende beelden uit de pornocollectie van Michael Jackson opgedoken. De Britse nieuwssite 'Mirror' wist de hand te leggen op het materiaal, dat in 2003 in beslag werd genomen tijdens een huiszoeking in Jacksons Neverland Ranch. Toen werd hij voor het eerst beschuldigd van kindermisbruik.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN