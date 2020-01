Exclusief voor abonnees Nu ook patiënt met coronavirus in VS 22 januari 2020

Het in China opgedoken coronavirus heeft nu ook in de VS een eerste patiënt besmet. De man uit de staat Washington vertoonde de symptomen - koorts, hoesten en kortademigheid - nadat hij was teruggekeerd uit de Chinese stad Wuhan. Daar begon de ziekte, op een dierenmarkt. Hij is intussen in quarantaine geplaatst.

