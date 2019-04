Exclusief voor abonnees Nu ook officieel: Rutten rekent niet meer op Cobbaut 13 april 2019

't Wordt alleen maar pijnlijker. Nu moet Elias Cobbaut (21) ook centrale verdediger James Lawrence laten voorgaan in de hiërarchie op de linksachter - bij balverlies stond paars-wit met vier achterin. Voor de Mechelaar was Fred Ruttens keuze evenwel geen supergrote verrassing. De Nederlander liet Cobbaut deze week weten dat hij, behoudens een blessuregolf bij zijn concurrenten, in principe niet meer zal spelen dit seizoen. Vanuit de Anderlechttop kreeg Cobbaut wel het signaal dat men (voorlopig) niet twijfelt aan zijn toekomst bij de club. Cobbaut hoopt dat zijn weinige speelminuten hem geen selectie voor het EK voor beloften komende zomer kosten. (PJC)