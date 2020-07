Exclusief voor abonnees Nu ook Man City geïnteresseerd in Vertonghen 15 juli 2020

00u00 0

Het verschil tussen een optie en een target. Manchester City won de voorbije maanden wel degelijk informatie in over Jan Vertonghen (33). Daar bleef het voorlopig bij. Pep Guardiola is op zoek naar twee bijkomende verdedigers. Een rechtsvoetige leider met naam, die de geest van Vincent Kompany helemaal moet verjagen: Kalidou Koulibaly. En graag zou hij er ook een voetballende verdediger bij hebben die zowel back-up kan zijn voor Aymeric Laporte, als kan depanneren op linksback. Binnen dat profiel past Vertonghen. Als optie om één à twee jaar te overbruggen. Vertonghens contract bij Tottenham loopt straks af. Buiten zijn loon (momenteel ruim 75.000 euro per week) en een flinke tekenpremie kost hij niets. Of Vertonghen uiteindelijk de laatste schifting heeft overleefd voor de lijstjes van vier targets per positie, wordt binnen de club niet bevestigd. (KTH)

